“Tramps like us, baby we were born to run”, canta Bruce Springsteen. L’intera storia del rock gli fa da controcanto. Fin dalle origini, infatti, la musica popolare ha cantato la voglia di muoversi, di andare. Non solo a bordo di un’auto dai cerchioni cromati come quella cantata da Springsteen, ma anche in sella a una moto. Per molti, il rock ha rappresentato una via di fuga da luoghi oppressivi e vite insoddisfacenti. Nelle prossime pagine, vi racconteremo come la moto è diventata il mezzo su cui mettere in pratica questa fuga per la libertà.