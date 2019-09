Post Malone: ascolta "Take What You Want” con Ozzy Osbourne

Esce oggi, 6 settembre, “Hollywood’s Bleeding”, il terzo album del 24enne cantautorapper Post Malone. Al disco hanno collaborato – come annunciato in precedenza – un buon numero di artisti. Tra gli altri: Future, Meek Mill, SZA, Young Thug, Halsey, Travis Scott e il frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne. Proprio questi ultimi due mettono al servizio della canzone "Take What You Want” il loro talento.

"Hollywood's Bleeding" segue "Beerbongs & Bentleys" (leggi qui la nostra recensione), album pubblicato nel 2018 che ha avuto la nomination ai Grammy Awards in qualità di ‘album dell’anno’.