Taylor Swift ha rivelato la tracklist di ‘Lover’

Dopo aver pubblicato la title track del nuovo album atteso per il prossimo 23 agosto, la popstar statunitense ha rivelato tramite i suoi canali social la tracklist di “Lover”.

La nuova prova sulla lunga distanza di Taylor Swift - ideale seguito di “Reputation” del 2017 - presenterà 18 canzoni e, oltre alla collaborazione con Brendon Urie per il singolo già pubblicato “Me!”, conterà anche della partecipazione delle Dixie Chicks per il brano “Soon you'll get better”.

Ecco il post pubblicato dalla voce di "Shake it off" – in nomination agli MTV VMAs 2019 e attesa sul palco per l’esibizione durante la serata di premiazione del prossimo 26 agosto – che ha presentato la tracklist di "Lover", riportata più avanti:

1. I Forgot That You Existed

2. Cruel Summer

3. Lover

4. The Man

5. The Archer

6. I Think He Knows

7. Miss Americana & the Heartbreak Prince

8. Paper Rings

9. Cornelia Street

10. Death By a Thousand Cuts

11. London Boy

12. Soon You'll Get Better (feat. Dixie Chicks)

13. False God

14. You Need to Calm Down

15. Afterglow

16. ME! (feat. Brendon Urie)

17. It's Nice to Have a Friend

18. Daylight