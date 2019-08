Taylor Swift: ascolta la nuova canzone ‘Lover’

Uscirà il prossimo 23 agosto il nuovo album della cantate statunitense e s’intitolerà “Lover”. Taylor Swift ne ha anticipato l’uscita pubblicando un nuovo singolo estratto, title track del disco che esce a distanza di due anni dal precedente "Reputation".

La popstar - che il prossimo 26 agosto si esibirà sul palco degli MTV VMAs 2019, oltre a essere in lizza per dieci categorie – aveva svelato l’uscita del brano nel corso dei Teen Choice Awards 2019.

Ascolta “Lover”, nuovo singolo estratto dopo "Me!" e "You need to calm down":