Taylor Swift si esibirà agli MTV VMAs 2019

La popstar statunitense si esibirà il prossimo 26 agosto durante la serata di premiazione degli MTV VMAs 2019; tra gli artisti che saliranno sul palco del Prudential Center di Newark, New Jersey, il nome di Taylor Swift è il primo a essere annunciato.

La cantante – il cui album “Lover” uscirà il prossimo 23 agosto – è stata nominata per dieci categorie diverse, tra cui "Videos of the Year", "Song of the Year" e "Best pop".

Tutte le nomination per i Video Music Awards 2019 promossi da MTV - che, tra gli altri, includono i nomi di Ariana Grande, Billie Eilish e Lil Nas X - sono state annunciate il mese scorso e i vincitori si scopriranno nella serata presentata dal comico Sebastian Maniscalco.

Ecco la clip di “You need to calm down” – secondo singolo estratto dal nuovo disco - con il quale Taylor Swift è in gara nella categoria "Videos of the Year":