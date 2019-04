Taylor Swift è tornata (e con lei c'è Brendon Urie dei Panic! at the Disco)

Il serpente di "Reputation" scoppia in tante piccole farfalle. Gli scenari distopici di videoclip come "...Ready for it?" o "End game" lasciano il posto ad un'ambientazione più colorata e "rassicurante". "Me!" inaugura una nuova fase della carriera di Taylor Swift: il nuovo singolo vede la popstar allontanarsi dalle atmosfere cupe dell'ultimo disco e avvicinarsi a sonorità più spensierate. Nel video della canzone, un duetto con Brendon Urie della band statunitense Panic! at the Disco, ci sono gattini, coreografie in stile "La la land", giacche con pailettes e arcobaleni: potete guardarlo - e ascoltare il brano - proprio qui sotto.

"Me!" rappresenta di fatto la prima anticipazione di quello che sarà il nuovo album in studio della cantante, l'ideale seguito di "Reputation" del 2017, con un tour da oltre cinquanta concerti in sei mesi, per un totale di più di 345 milioni di dollari di incasso. Titolo e data d'uscita del disco non sono stati ancora svelati. Ad ascoltare il primo singolo, l'album - che sarà il settimo lavoro in studio della popstar - potrebbe rappresentare una nuova svolta per Taylor Swift, dopo il country pop degli esordi e dopo l'elettronica di "1989" e "Reputation".