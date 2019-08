I BTS si prendono un lungo periodo di riposo e relax

Il gruppo K-pop – che ha concluso lo scorso luglio all’Ecopa Stadium di Fukuroi, in Giappone, il tour mondiale che aveva preso il via a maggio al Rose Bowl Stadium di Los Angeles – ha deciso di prendersi una lunga pausa e, con un messaggio su Twitter, lo ha confermato il management dei BTS.

La Big Hit Entertainment ha annunciato il periodo di riposo e relax per la band sud coreana - che ha da poco presentato il suo terzo lungometraggio dal titolo “Bring the soul: the movie”, arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 7 all'11 agosto - e nel post pubblicato ieri, 11 agosto, sui social ha scritto:

"Annunciamo che per la prima volta dal loro debutto, i BTS si prendono ufficialmente un lungo periodo di riposo e relax.

L'esibizione 'LOTTE DUTY-FREE FAMILY CONCERT' di oggi è l'ultimo evento in programma per il gruppo prima delle vacanze.

Questo periodo di riposo è un'opportunità per ogni componente dei BTS [...] e sarà un'occasione per ognuno di loro di godersi la vita di un normale ventenne, seppur per poco tempo."

Il messaggio si conclude rassicurando i fan che il gruppo, ovviamente, tornerà:

"I BTS torneranno riposati e carichi per dimostrare a loro volta tutto l'amore che gli avete sempre dimostrato."