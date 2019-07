BTS: guarda il primo trailer del film 'Bring the Soul: the movie'

Dal 7 fino all'11 agosto sarà disponibile alla visione nelle sale cinematografiche ‘Bring The Soul: The Movie’, l'ultimo film dei BTS. Questo è il terzo film della formazione sud coreana, dopo ‘Burn the Stage the Movie’ del 2018 e ‘Love Yourself in Seoul’, uscito a inizio 2019. ‘Bring The Soul: The Movie’ mostra la band alla fine del suo ‘Love Yourself’ tour europeo, continente nel quale hanno tenuto 24 concerti in 12 città.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene, sono una boyband sudcoreana formata RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Si sono aperte ufficialmente le prevendite per acquistare i biglietti che potete trovare, così come l'elenco delle sale cinematografiche italiane in cui sarà possibile vedere il film, su www.nexodigital.it.

Qui sotto il primo trailer.