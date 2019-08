Jeff Buckley: quattro album dal vivo e delle rarità per il 25esimo anniversario di ‘Grace’

Il figlio di Tim Buckley ha pubblicato un solo album in studio prima della sua prematura scomparsa – avvenuta il 29 maggio 1997 - ma Jeff Buckley era un artista che avrebbe potuto dare molto.

Il suo "Grace" è stato pubblico il 23 agosto 1994 e, in occasione del 25esimo anniversario dall’uscita del disco, l’intero catalogo dell’artista - che conta anche le pubblicazioni postume come "Sketches for my sweetheart the drunk" e l'album dal vivo "Mystery white boy" - sarà condiviso sulle maggiori piattaforme di musica digitale.

Oltre cinquanta brani saranno quindi disponibili - dal prossimo 23 agosto - all’ascolto in streaming, tra cui alcune bonus track e delle rarità: come il pezzo “Sky blue skin” – una delle ultime canzoni che Buckley incise prima della sua morte.

Inoltre, saranno pubblicati quattro concerti dal vivo. Sarà quindi possibile rivivere - in versione integrale - il live che si tenne a Wetlands, New York, il 16 agosto del 1994; l'esibizione a Seattle del 7 maggio 1995; il concerto al Cabaret Metro di Chicago del 13 maggio 1995 e quello al Columbia Records Radio Hour del giugno 1995.