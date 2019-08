Emma Marrone: nel nuovo album una canzone scritta da Vasco

Vasco Rossi ha scritto una canzone per Emma Marrone. Il rocker di Zocca ha annunciato la collaborazione con la cantante salentina in un post pubblicato su Instagram. Rossi ha firmato la canzone - che sarà inclusa nel nuovo album di Emma, attualmente in fase di registrazione a Los Angeles - a quattro mani con Gaetano Curreri, suo collaboratore di lunga data, che compare anche nella foto pubblicata su Instagram.

Vasco torna così a scrivere per una voce femminile, dopo aver firmato nel corso della sua quarantennale carriera brani poi incisi da Fiordaliso ("Sarà migliore"), Paola Turci ("Una sgommata e via"), Sabrina Salerno ("Palpito d'amore"), Patty Pravo ("...E dimmi che non vuoi morire", "Una donna da sognare" e "Sparami al cuore", "La luna"), Irene Grandi ("La tua ragazza sempre" e "Prima di partire per un lungo viaggio"). E poi ancora Laura Pausini ("Benedetta passione") e Noemi ("Vuoto a perdere").

Emma sta registrando il suo nuovo album, che uscirà nel 2020, anno in cui la cantante festeggerà i dieci anni dalla vittoria ad "Amici", proprio nello studio losangelino dove Rossi ha registrato i suoi ultimi dischi, lo Speakeasy Studio.

"Lo aspettavo da tanto. Nel 2011 aprii il suo concerto a San Siro: mi proposero di andare a salutarlo in camerino, ma rifiutai. Ero troppo giovane e anche troppo emotiva, si sarebbe fatto un'impressione sbagliata di me", aveva detto Emma a Rockol appena qualche mese fa, parlando dell'incontro con Vasco.