Emma sta registrando nuova musica a Los Angeles, nello studio di Vasco Rossi

Che la cantante salentina stesse raccogliendo idee per nuove canzoni nella città californiana lo si era intuito già negli scorsi giorni, quando sui suoi canali social ufficiali aveva pubblicato una foto che la ritraeva di fronte a un microfono. Quello che non si era intuito era che Emma non è a Los Angeles solo per raccogliere idee: proprio lì la cantante sta infatti registrando nuova musica, presumibilmente i brani che andranno a comporre il progetto con il quale festeggerà il suo decennale di carriera, il prossimo anno.

Lo studio frequentato a Los Angeles da Emma e dal suo team è lo Speakeasy Studio, noto ai più per essere lo studio dove Vasco Rossi ha registrato i suoi ultimi dischi: sono "nati" lì, tra gli altri, "Stupido hotel", "Il mondo che vorrei", "Vivere o niente" e "Sono innocente", che ad oggi resta l'ultimo album di inediti del rocker di Zocca, uno dei soci fondatori della sala di registrazione.

Ad accompagnare Emma in studio c'è Marco Sonzini, 34enne ingegnere del suono e polistrumentista piacentino di stanza a Los Angeles, dove lavora proprio tra lo Speakeasy Studio e gli Henson Recording Studios, questi ultimi frequentati da artisti del calibro dei Rolling Stones, U2, Soundgarden, Kiss, Metallica, Daft Punk, Pearl Jam, ma anche Shakira, Lady Gaga e Justin Timberlake. Negli ultimi anni, oltre a collaborare con lo stesso Vasco Rossi, Sonzini ha affiancato anche Eros Ramazzotti, Club Dogo e la star dell'r&b statunitense Janelle Monae.

Nelle sessions losangeline potrebbe essere in qualche modo coinvolto anche Sir Bob Cornelius Rifo, conosciuto più semplicemente come ideatore e frontman del progetto The Bloody Beetroots, attivo dalla metà degli anni Duemila, tra i nomi di punta della scena electro house e dance punk italiana (ma molto apprezzato anche a livello internazionale, come testimoniano le collaborazioni con - solo per citarne alcuni - Placebo, Chemical Brothers, Killers e Steve Aoki).

Sulle prossime mosse discografiche di Emma vige il massimo riserbo: non è dato sapere, almeno al momento, se la cantante festeggerà il decennale di carriera - era il 2010 quando, in concomitanza con la vittoria ad "Amici", consegnò al mercato il suo primo disco "Oltre" - con una raccolta contenente anche qualche inedito o con un progetto composto da sole nuove canzoni.