Taylor Swift: il nuovo album è pronto e i fan lo hanno già ascoltato

Il nuovo album di Taylor Swift è finito. Pronto per essere pubblicato. Sarà l'ideale successore di "Reputation", il disco che nel 2017 consacrò la cantante statunitense come una delle popstar più seguite a livello internazionale (il tour incassò la bellezza di 345 milioni di dollari). Arriverà nei negozi il 23 agosto, ma alcuni fan lo hanno già ascoltato.

Taylor Swift ha infatti organizzato lo scorso venerdì un listening party nella sua casa a Londra, radunando un gruppo ristretto di fan: oltre a regalare gadget (borse e spille, tra le altre cose), la cantante gli ha fatto ascoltare in anteprima le canzoni di "Lover" (questo il titolo del disco).

"Lover", che segna il ritorno di Taylor Swift sulle scene discografiche due anni dopo "Reputation", è stato anticipato dai singoli " Me! " e " You need to calm down ".