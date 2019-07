Zucchero in partenza per gli USA (per registrare un nuovo album)

Con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali Zucchero ha fatto sapere di essere in partenza per gli Stati Uniti per registrare un nuovo album di inediti in studio, l'ideale successore di "Black Cat" del 2016.

"Sono in partenza per l'America, vado a San Francisco e Los Angeles per registrare il nuovo album", ha fatto sapere il bluesman emiliano, che già si era avvalso della collaborazione dei produttore Don Was, T Bone Burnett e Brendan O'Brien, per fissare su nastro, presso - tra le altre sale - gli Henson Recording Studios, i Village Studios e i leggendari Capitol Studios, tutti a Los Angeles, la sua ultima prova sulla lunga distanza.

La voce di "Oro, incenso e birra" (album recentemente ripubblicato in formato espanso per celebrarne il trentesimo anniversario) tornerà sui palchi italiani nell'autunno del 2020 per una residency all'Arena di Verona.