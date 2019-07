Mark Knopfler al Lucca Summer Festival

Dopo il concerto milanese dello scorso maggio, Mark Knopgler è tornato in Italia: la prima delle date estive si è svolta al Lucca Summer Festival, di fronte ad una Piazza Napoleone sold-out. L'ex-Dire Straits ha riproposto la scaletta standard di questo tour, alternando brani solisti e dal recente “Down the Road Wherever” a classici della band, come "Romeo And Juliet", "Your latest trick" e "Money for nothing". Ecco le canzoni eseguite.

Il tour di Mark Knopfler procede a Nichelino il 17 luglio, Cattolica il 18 luglio, Roma il 20 e 21 luglio e, infine, Verona il 22 luglio.

SETLIST

Why Aye Man

Corned Beef City

Sailing to Philadelphia

Once Upon a Time in the West - Cover di Dire Straits

Romeo and Juliet - Cover di Dire Straits

My Bacon Roll

Matchstick Man

Done With Bonaparte

Heart Full of Holes

She's Gone

Your Latest Trick - Cover di Dire Straits

Postcards From Paraguay

On Every Street - Cover di Dire Straits

Speedway at Nazareth



BIS #1

Money for Nothing - Cover di Dire Straits



BIS #2

So Far Away - Cover di Dire Straits



BIS #3

Going Home: Theme from Local Hero