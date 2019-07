Peter Hook suona i classici dei Joy Division con un'orchestra - VIDEO

La sera di venerdì 5 luglio Peter Hook - bassista e co-fondatore dei Joy Division - è stato protagonista di un evento live (il Joy Division Orchestrated) presso la Royal Albert Hall di Londra.

Qui Hooky, insieme alla Manchester Camerata orchestra ha proposto una selezione di pezzi dei Joy Division in versione riarrangiata. Lo show è durato due ore e mezza e il gran finale è stato incentrato su una versione epica di "Love will tear us apart", con standing ovation e pubblico che cantava in coro. Ecco un video del momento:

Hook stesso ha cantato diversi dei brani proposti, ma ha avuto l'aiuto di tre cantanti: Natalie Findlay (che nel 2017 ha pubblicato l'album "Forgotten Pleasures" con il nome Findlay), Mica Miller (che ha partecipato al tour della band di Hook che si chiama Peter Hook And The Light) e Bastien Marshall.

Appena prima di una pausa dello show, inoltre, Hook ha annunciato che presto torneranno i Monaco - una delle sue band post-Joy Division, fondata in coppia con il cantante e chitarrista David Potts e sciolta nel 2000. Per sottolineare il concetto ha proposto un nuovo brano dei Monaco intitolato "Higher Higher Higher Love".

Questa è la scaletta dei pezzi suonati nella serata:

‘Love Will Tear Us Apart (Piano Version)’

‘Atmosphere’

‘Day Of The Lords’

‘New Dawn Fades’

‘Means To An End’

‘Isolation’

‘Disorder’

‘Heart And Soul’

’24 Hours’

‘Higher Higher Higher Love’

‘Rachel’s Song’

‘Atrocity Exhibition’

‘Insight’

‘Dead Souls’

‘She’s Lost Control’

‘Funeral March’

‘Shadowplay’

‘These Days’

‘Love Will Tear Us Apart/Love Will Keep Us Together’

‘The Eternal’

‘Decades’

‘Digital’

‘Ceremony’

‘Love Will Tear Us Apart’