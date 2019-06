Voci: Lady Gaga e Bradley Cooper insieme a Glastonbury?

Potrebbe succedere di nuovo, dopo il duetto a sorpresa dello scorso gennaio a Las Vegas e dopo quello - diventato virale sui social - sul palco degli Oscar: Lady Gaga e Bradley Cooper potrebbero tornare a cantare insieme dal vivo. Il condizionale è d'obbligo, perché si tratta solamente di voci che non sono state confermate (ma neppure smentite): secondo quanto lasciato intendere dalla conduttrice radiofonica Edith Bowman, la popstar e l'attore, entrambi protagonisti del film "A star is born" (diretto dallo stesso Cooper), potrebbero annunciare un concerto a sorpresa sul palco del festival di Glastonbury, al via questo mercoledì, 26 giugno.

La conduttrice, a proposito del set, ha raccontato:

"Bradley Cooper è stato ospite di un mio podcast per parlare di 'A star is born'. Gli ho detto: 'Mi piacerebbe sentire i vostri duetti in concerto, dal vivo'. E lui mi ha riposto tipo: 'Beh, abbiamo parlato con Nick Dewey e Emily Eavis (tra gli organizzatori del festival). Ci piacerebbe fare il Park Stage".

Fu proprio al festival di Glastonbury che Cooper girò una scena di "A star is born", quella in cui Jackson Maine - il personaggio interpretato da lui - si esibisce sul Pyramid Stage, il palco principale del festival.

Nel cartellone dell'edizione 2019 del festival di Glastonbury ci sono due spazi vuoti: i nomi che andranno a riempirli verranno annunciati a sorpresa nelle prossime ore. A insospettire è anche la presenza in cartellone di Lukas Nelson e i suoi Promise of the Real: il cantautore californiano ha partecipato alla scrittura di diverse canzoni della colonna sonora di "A star is born" e si esibirà con il suo gruppo proprio sul Park Stage, venerdì pomeriggio.