Nel film è lui a chiamarla sul palco del suo concerto: affascinato dal talento di Ally (Lady Gaga), che il giorno prima gli aveva fatto ascoltare alcune sue canzoni, Jackson (Bradley Cooper) la annuncia a sorpresa al pubblico e i due cantano "Shallow", che poi è il brano portante della colonna sonora dell'intera pellicola. Ieri sera, "A star is born" è diventato per certi versi realtà, ma le parti si sono invertite. È stata la popstar a chiamare sul palco l'attore: durante uno dei concerti del progetto "Enigma", la residency della voce di "Poker face" a Las Vegas, Gaga e Cooper hanno cantato insieme "Shallow", per l'entusiasmo dei fan. Il video è qui sotto:

So @DCfilmgirl and I are in Vegas for the @ladygaga Enigma show and Bradley Cooper just jumped on stage to do “Shallow” live!!! Insane!!! pic.twitter.com/4iYbs61t6q — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) January 27, 2019

"Shallow", scritta da Lady Gaga insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, ha vinto un Golden Globe come "Miglior canzone originale" . La canzone è inoltre candidata a quattro Grammy Awards (tra cui quello come "Record of the Year" e "Song of the Year") e a un Premio Oscar (quello come "Best original Song").