Sono state rese note nel pomeriggio (ora italiana) di oggi, martedì 22 gennaio, le nomination ai prossimi premi Oscar, la cui cerimonia di assegnazione è programmata per il prossimo 24 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood, in California.

Nelle categorie "tecniche", quelle cioè riservate alla produzione dei lungometraggi, "Bohemian Rhapsody" - il biopic sui Queen diretto da Bryan Singer già trionfatore agli scorsi Golden Globe Awards - batte il principale concorrente, "A Star Is Born" con Lady Gaga e Bradley Cooper, per tre nomination a uno, vedendosi in gara nelle categorie "miglior mixaggio audio", "miglior montaggio" e "miglior sonoro", contro la sola candidatura di "A Star Is Born" nella categoria riservata al "miglior mixaggio audio".

La pellicola che ha visto la popstar newyorchese affiancare la già star di "American Sniper" si è rifatta nella categoria "miglior attore non protagonista", dove è in corsa con Sam Elliot, oltre che in quelle riservate a "miglior fotografia", "miglior canzone originale" (con "Shallow"), miglior adattamento cinematografico e migliore attrice protagonista (ovviamente con Lady Gaga).

In quella riservata al miglior attore protagonista è testa a testa tra Bradley Cooper e Rami Malek (che sul grande schermo ha interpretato il frontman della band di "We Will Rock You", Freddie Mercury), così come nella categoria regina degli Academy Awards, quella come miglior film, dove concorrono sia "Bohemian Rhapsody" che "A Star Is Born". Complessivamente, il conteggio delle candidature premia di pochissimo "A Star Is Born", con sei nomination, contro le cinque raccolte da "Bohemian Rhapsody".

Nella categoria riservata alla "miglior canzone originale", a fare concorrenza a Lady Gaga e Mark Ronson (in gara, come ricordato sopra, con "Shallow") sono presenti Kendrick Lamar e SZA con “All the Stars” (dal film "Black Panther"), Marc Shaiman e Scott Wittman con "The Place Where Lost Things Go" (cantata da Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda, nella colonna sonora del film "Mary Poppins Returns"), Diane Warren con "I’ll Fight" (cantata da Jennifer Hudson, in "RBG") e Willie Watson con "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", cantata da Tim Blake Nelson per il film "The Ballad of Buster Scruggs".

Nella categoria come miglior commento sonoro ("Best score", che premia la partitura strumentale che accompagna le immagini dei lungometraggi) in corsa ci sono Terence Blanchard per "BlacKkKlansman", Ludwig Goransson per "Black Panther", Nicholas Britell per "If Beale Street Could Talk", Marc Shaiman per "Mary Poppins Returns" e Alexandre Desplat per "Isle of Dogs". Grande escluso resta il frontman dei Radiohead Thom Yorke, che ha curato le musiche del remake del classico di Dario Argento "Suspiria" diretto da Luca Guadagnino.

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle nomination ai premio Oscar 2019:

Best Picture:

“Black Panther”

“A Star Is Born”

“Roma”

“The Favourite”

“Vice”

“Bohemian Rhapsody”

“Green Book”

“BlacKkKlansman”

Best Actress:

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Yalitza Aparicio, “Roma”

Olivia Colman, “The Favourite”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Best Actor:

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Best Supporting Actress:

Amy Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Best Supporting Actor:

Mahershala Ali, “The Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Best Director:

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

Best Original Screenplay:

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“The Favourite”

“Vice”

Best Animated Film:

“Incredibles 2”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse"

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Isle Of Dogs”

Best Cinematography:

“Cold War”

“The Favourite”

“Never Look Away”

“Roma”

“A Star Is Born”

Best Visual Effects:

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

Best Foreign Language Film:

“Capernaum”

“Cold War”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

Best Documentary Feature:

“Free Solo”

“Minding The Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

“Hale County This Morning, This Evening”

Best Documentary Short Subject:

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence.”

Best Costume Design:

“The Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther”

“The Favourite”

“Mary Poppins Returns”

“Mary Queen of Scots”

Best Makeup and Hairstyling:

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

Best Film Editing:

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“Green Book”

“The Favourite”

“Vice”

Best Sound Mixing:

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

Best Sound Editing:

“A Quiet Place”

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

Best Animated Short Film:

“Animal Behaviour”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Best Live Action Short Film:

“Detainment”

“Fauve”

“Marguerite”

“Mother”

“Skin”

Best Original Score:

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“If Beale Street Could Talk”

“Isle of Dogs”

“Mary Poppins Returns”