Franco Battiato, si intitolerà “Migrantes” l’album dal vivo?

Scrive ragusanews.it che l’album dal vivo del cantautore di Milo, che dovrebbe essere di prossima uscita, si intitolerà “Migrantes” e conterrà un inedito intitolato come l’album.

Ad esclusione dell’inedito, che è il frutto di sovrapposizioni orchestrali realizzate nelle scorse settimane, il resto del repertorio contenuto nell’album – che uscirebbe anche in doppio vinile – sarebbe tratto dai concerti dal vivo che Franco Battiato ha tenuto con la Royal Philharmonic Concert Orchestra nel 2017.

Anche a Rockol risulta da tempo che l’inedito, risalente al 2015 e che abbiamo ascoltato, si intitolava in origine “I migranti di Ganden” (https://www.rockol.it/news-702221/il-monastero-ganden-dal-tibet-all-india) e che il suo testo è riferito ai monaci che lasciarono il monastero tibetano per trasferirsi in quello ricostruito in India.

Non è ancora confermata l'uscita dell’album, né è confermato che il titolo sarà quello anticipato.