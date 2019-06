Ringo Starr, per il compleanno un evento alla Capitol Records Tower

Il 7 luglio, per celebrare i suoi 79 anni, l’ex batterista dei Beatles - già al lavoro per l'ideale seguito di "Give more love", il disco del 2017, e in tour per il trentennale della All Starr Band - sta organizzando un evento speciale alla Capitol Records Tower di Los Angeles.

Ringo Starr festeggerà il suo compleanno insieme ad amici e familiari: nel suo giorno speciale avrà al suo fianco la moglie Barbara Starkey, la batterista del suo gruppo Sheila E., il musicista Edgar Winter, Nils Lofgren, Jim Keltner, oltre ad altri amici come Ed Begley Jr., David Lynch, Richard Lewis, T-Bone Burnett, Benmont Tench e Bert e John Jacobs. Inoltre, si esibiranno Ben Kyle, Sara Watkins e la band californiana The Jacks.

L'ex Beatles, in una dichiarazione, ha detto:

"Non riesco davvero a pensare a un modo migliore per festeggiare il mio compleanno, o a un regalo migliore che potrei chiedere, se non quello di pace e amore [...] Sono così felice di tornare alla Capitol Records, e sono grato ai nostri grandi sponsor che portano il messaggio di pace e amore in tutto il mondo, come la David Lynch Foundation, Life is Good, SiriusXM, Modern Drummer e Starbucks. Voglio anche ringraziare tutti e ciascuno di voi per continuare a contribuire a diffondere pace e amore. "

Era il 2008 quando Ringo Starr invitò fan e amici a unirsi a lui per festeggiare il suo compleanno nelle strade di Los Angeles, facendo a tutti una semplice richiesta: allo scoccare della mezzanotte tutti avrebbero pronunciato il messaggio “Peace and Love”.

Da allora è diventato una sorta di rito: un raduno che si ripete ogni anno e che si è diffuso in oltre venti paesi in tutto il mondo - oltre che a essere un messaggio virale sui social - il cui scopo è di creare un’ondata di pace e amore in tutto il pianeta.