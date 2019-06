GionnyScandal: ascolta il singolo "Volevo te". A novembre il tour

Esce il singolo di GionnyScandal “Volevo te” che anticipa la pubblicazione di “Black Mood”, il nuovo album d’inediti la cui uscita è prevista il prossimo 6 settembre. La canzone è stata scritta dallo stesso Gionata Ruggieri, il vero nome del rapper, e prodotta da Sam Lover.

Queste le considerazioni del musicista nativo di Pisticci:

"’Volevo te’ è uno dei primi pezzi che ho scritto quando ho iniziato a lavorare al nuovo album ero in studio con il mio producer Sam Lover e sentivo la necessità di riprendere in mano la chitarra per suonare un pezzo che rappresentasse veramente il mio modo di fare emo trap, genere che ho portato con delle sonorità uniche per la prima volta in Italia. In questo pezzo si sentono molto le mie influenze pop punk che arrivano dai mitici Blink 182, insieme a sonorità trap. volevo creare un pezzo super catchy in cui racconto di come sia strana la situazione di un interesse non corrisposto. Quando spesso desideriamo una persona, lei non vuole noi e viceversa. Come in ‘Ti amo Ti odio’ le chitarre sono suonate direttamente da me. In questo brano si sente molto di più la sonorità emo-core che ho deciso di mantenere da qui in avanti dato il mio passato in una band.”