Selena Gomez ha finito il suo nuovo album

La cantante texana, discograficamente ferma a “Revival”, uscito nel 2015 come ideale seguito del debutto nel mercato del disco di Selena Gomez “Stars Dance”, ha fatto sapere sul red carpet che l’ha vista sfilare insieme alle altre star di “The Dead Don't Die” a New York, in occasione della premiere della pellicola, di aver terminato i lavori al suo nuovo album, che può quindi considerarsi pronto alla pubblicazione. Selena Gomez, classe 1992, l’ha detto ai microfoni di Entertainment Tonight, sbilanciandosi solo su un laconico “Sì! È finalmente pronto!”. “È tutto”, ha concluso, lasciando intendere di non poter aggiungere altro per il momento.

La voce di "Bad Liar" non è il solo nome del mondo della musica ad essere entrato a far parte del cast dell’ultimo film di Jim Jarmusch – qui il trailer -, in uscita domani, 13 giugno, nelle sale cinematografiche italiane, dopo essere stato presentato in anteprima al festival di Cannes: con lei ci sono anche Iggy Pop, Tom Waits ed RZA del Wu-Tang Clan.

Lo scorso anno la Gomez ha attraversato un crollo nervoso che l’ha costretta a un secondo ricovero dopo un primo avvenuto in seguito alle conseguenze psicologiche del trapianto di rene al quale l’artista è stata sottoposta nel settembre 2017.