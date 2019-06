Chemical Brothers, il video di ‘Eve of Destruction’ e la ristampa di ‘Surrender’

Il duo big beat ha condiviso il video di “Eve of Destruction”, brano d’apertura dell’ultima prova di studio a firma Chemical Brothers, “No Geography”, uscita lo scorso mese di aprile. La clip fantascientifica, che potete vedere qui di seguito, coinvolge le collaboratrici di Ed Simons e Tom Rowlands, mascherate da eroine, Aurora e Nene.

Il video di “Eve of Destruction” arriva nello stesso giorno in cui i Chemical Brothers hanno annunciato la ristampa del loro terzo album in studio, “Surrender”, che, uscito nel 1999 come ideale seguito del precedente “Dig Your Own Hole”, celebra quest’anno il suo ventennale. Per i vent’anni del disco, “Surrender” tornerà sul mercato il prossimo autunno in versione deluxe con remix inediti raccolti sotto la dicitura "Secret Psychedelic Mixes", video promozionali restaurati e la testimonianza, in DVD, della performance del duo a Glastonbury 2000.