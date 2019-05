Annie Lennox pubblica “Lepidoptera”

A sorpresa Annie Lennox ha pubblicato “Lepidoptera”, un EP strumentale per pianoforte di quattro brani, per una lunghezza totale di 34 minuti eseguiti dalla stessa Lennox. “Lepidoptera” è il primo progetto della ex cantante degli Eurythmics dai tempi di “Nostalgia”, album pubblicato nell’ottobre 2014.

“Lepidoptera” esce in contemporanea con la mostra d'arte della Lennox "Now I Let You Go...", una installazione che debutterà al MASS MoCA di North Adams (Massachusetts) il 25 maggio. Di fatto i quattro brani dell’EP fanno da colonna sonora alla installazione che comprende ‘centinaia di reperti raccolti dalla sua collezione personale di memorabilia ed effetti personali accumulati nel corso della sua vita’.

In un comunicato stampa la Lennox dice:

“’Lepidoptera’ (la classificazione biologica che sta per ‘farfalla’) è composta da quattro pezzi estemporanei di pianoforte, che sono stati eseguiti e registrati dal vivo diversi anni fa. Butterfly Music è lontana da qualsiasi registrazione ‘convenzionale’ che abbia mai pubblicato in precedenza, principalmente perché non ha parti vocali. La mia speranza per questa musica ambient è che chiunque la ascolti possa calmarsi, in un mondo che sta diventando esponenzialmente più frenetico e bombardato da un sovraccarico sonoro".

Tracklist:

1. "Papilio Machaon"

2. "Parnassius Apollo"

3. "Apatura Iris"

4. "Hesperiidae"