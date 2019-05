Madonna all'Eurovision: polemiche sulla voce "corretta" e sulla bandiera palestinese

Madonna continua a far discutere dopo la partecipazione all'Eurovision Song Contest. Due i motivi, uno extra musicale ed uno musicale.

Il primo, quello politico: lo show, come vi abbiamo raccontato, si è chiuso con La due ballerini abbracciati che avevano sulla schiena le bandiere di Israele e Palestina. Ovvero un chiaro riferimento al conflitto medio orientale, assieme alla scritta "Wake up", comparsa sopra Madonna e sopra il rapper Quavo, con cui ha cantato "Future", canzone che sarà compresa in "Madame X", il suo nuovo album in uscita il 14 giugno.

Mona Berntsen, la ballerina che indossava la bandiera palestinese, è stata trattenuta e interrogata all'aeroporto di Tel Aviv dalla polizia. Ha scritto su Instagram:

Grazie Madonna per avermi reso parte alla tua dichiarazione e per avermi fatto portare la bandiera palestinese di frontea centinaia di milioni di spettatori.

Sfortunatamente, la repressione in Cisgiordania è reale. Le ore che hanno seguiyo lo spettacolo di ieri sono state intense, ma non avevo mai immaginato di sentirmi controlata in quel modo.

Al check-in dell'aeroporto sono stata interrgogatra per più di un'ora e mezza, dovendo raccontare tutta la mia vita, le mie ragioni per aver viaggiato in paesi arabi, la mia religione, la mia famiglia, i miei programmi giornalieri dettagliati per il mio soggiorno, e dovemdo spiegare esattamente cosa ho fatto e dove sono andato l'ultima volta che sono stata a Gerusalemme tre anni fa. QUALUNQUE COSA!

L'altra polemica, ripresa da diverse testate e persone sui social media, riguarda la prima parte dello show, in cui Madonna ha eseguito il classico "Like a prayer" con parecchie difficoltà tecniche e vocali.

Nel video della performance comparso il giorno dopo sul canale YouTube della popstar, la voce di Madonna è stata corretta e ripulita. Nel video della diretta si può ancora sentire la voce originale.

E' pratica normale l'uso dell'auotune, il software di correzione della voce, anche dal vivo. Infatti durante la performance di "Future" la voci di Madonna e Quavo erano filtrate per scelta artistica. Curioso che Madonna non abbia scelto di usare il sofwtare anche nella prima parte - o più probabilmente non si sentiva in monitor. Così il suo staff ha scelto di usare il sofwtare a posteriori, esponendosi alle critiche.

Potete confermare le due performance qua sotto.