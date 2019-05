Gli U2 portano "Joshua tree" in tour nel 2019

Se ne parlava da tempo, tra i fan bene informati: gli U2 in tour anche nel 2019? Pare proprio di sì: la band di Bono e soci tornerà sulla strada ad un anno dalla fine del "eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018", ma con un altro spettacolo, il "Joshua Tree Tour" originariamente messo in scena in America ed Europa nel 2017 per i 30 anni dello storico album.

La conferma arriva direttamente da Tickemaster Australia, che per qualche ora ha pubblicato sul suo sito alcune informazioni e la locandina del tour, che dovrebbe essere limitato al continente oceanico, e svolgersi nell'estate dell'emisfero sud, il nostro inverno.

Per ora, secondo quanto riporta U2place, sono trapelate tre città: Auckland, Melbourne e Perth, con prevendite a partire dalla prossima settimana - il che fa pensare che l'annuncio completo e ufficiale sia questione di giorni.

Gli show, come nel 2017, si svolgeranno negli stadi; come in Europa, Noel Gallagher sarà l'opening act con i suoi Hihg Flying Birds.

Il Joshua Tree Tour era sbarcato a Roma nel luglio del 2017 (qua la nostra recensione). Da tempo si parla anche di film-concerto sul tour curato da Anton Corbijn, che ha realizzato i visual del tour e che curò le foto dell'album originale: