Addio a Doris Day: aveva 97 anni

È venuta a mancare, all’età di 97 anni, la cantante, attrice e attivista Doris Day, come confermato dalla fondazione benefica The Doris Day Animal Foundation fondata dall’artista nel 1978.

Nata a Cincinnati, in Ohio, classe 1922, Doris Day, al secolo Doris Mary Ann Kappelhoff, ha all’attivo una trentina di album e ha recitato in numerosi musical e commedie romantiche, come “Pillow Talk”, “My Dream is Yours”, “Tea for Two”, “I’ll See You in My Dreams”, “Calamity Jane” e “The Man Who Knew Too Much”, per citarne solamente alcuni. Dal punto di vista musicale, le attività di Doris Day si concentrano soprattutto tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Sessanta, ma la sua prima hit, "Sentimental Journey", è datata 1945.

