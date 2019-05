Renato Zero, il nuovo singolo è 'Mai più da soli'

È "Mai più da soli" il singolo che segna il ritorno sulle scene di Renato Zero. La canzone è la prima anticipazione del nuovo album di inediti del Re dei Sorcini, in uscita a ottobre a più di due anni dal progetto "Zerovskij". Il brano, prodotto da Trevor Horn, con il quale Zero aveva già collaborato per l'album "Amo", è accompagnato da un videoclip che il cantautore romano ha girato a Londra, la città che ha ospitato parte delle lavorazioni del nuovo disco: nella clip, Zero si aggira per le strade della capitale britannica tenendo in mano alcuni cartelli, vestito di rosso, cantando la canzone.

A proposito del nuovo album, intitolato "Zero il folle", il cantautore anticipa:

"Il folle esprime il rifiuto di ogni autorità e si alimenta dei desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. La Storia l'hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs. Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la giovinezza. L'elogio alla follia 500 anni dopo ha parole nuove e incontra il pentagramma. Perché, 500 anni fa come oggi, nessuna società, nessun legame potrebbe essere gradevole o duraturo se gli uni con gli altri non ci lusingassimo vicendevolmente col miele della follia".

Subito dopo l'uscita del disco, il trentesimo lavoro in studio di Renato Zero, il cantautore romano darà il via a una tournée nei palasport che lo vedrà cantare dal vivo le nuove canzoni e i suoi cavalli di battaglia: qui tutte le date.