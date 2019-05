Madonna torna in tour

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’uscita, prevista per il 14 giugno, del suo nuovo album “Madame X” e dopo aver svelato i primi due brani estratti dal disco, “Medellin” e “I Rise”, Madonna ha ora fatto sapere che tra non troppi mesi tornerà sul palcoscenico. La popstar di origini italiane ha infatti ufficialmente reso nota una manciata di date che la vedranno protagonista negli Stati Uniti, a partire dal prossimo mese di settembre, con tre lunghe residency a New York, Chicago e Los Angeles. La nota stampa che riporta le date live della signora Ciccone, ripresa dalle principali testate americane, riferisce però anche che Madonna ha in programma altri concerti in Nord America nel 2019 e qualche show nel 2020 a Londra, Parigi e Lisbona, che saranno dettagliati in seguito.

Per la realizzazione di “Madame X”, ideale seguito di “Rebel Heart” (2015) e quattordicesimo album in studio della voce di “Like a Prayer”, l’artista statunitense ha coinvolto Quavo dei Migos, Maluma, Swae Lee dei Rae Sremmurd, la brasiliana Anitta e, infine, Diplo e Mike Dean per quanto riguarda la produzione artistica.