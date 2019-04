La svolta 'sudamericana' di Madonna: ascolta come sarà il nuovo album 'Madame X'

Dopo le tante anticipazioni affidate ai social network nelle ultime settimane è finalmente uscito il singolo che segna il ritorno sulle scene discografiche della regina del pop. "Medellín", inciso insieme a Maluma, star della musica colombiana, è il primo estratto dal nuovo album in studio di Madonna, "Madame X": il disco, che uscirà il prossimo 14 giugno, a distanza di quattro anni dal precedente "Rebel heart", conterrà quindici pezzi cantati in portoghese, spagnolo e inglese, ispirati alla musica e alla cultura latina. Ascoltate "Medellín" se volete farvi un'idea generale su quello che sarà il nuovo lavoro di Lady Ciccone:

"Il mio disco è nato a Lisbona. Ho trovato lì la mia tribù e un magico mondo di incredibili musicisti che hanno rafforzato la mia convinzione che la musica di tutto il mondo sia veramente connessa e che sia l'anima dell'Universo", ha detto Madonna a proposito della genesi di "Madame X", che è stato registrato nell'arco di diciotto mesi tra Portogallo, Londra, New York e Los Angeles con il francese Mirwais (in cabina di produzione per la voce di "Like a Virgin" già in "Music" del 2000, "American life" del 2003, "Confessions on a dance floor" del 2005 e "Celebration" del 2009), Mike Dean e Diplo (già tra i collaboratori di "Rebel heart").

Maluma, che oltre a duettare con la cantante in "Medellín" compare anche in un'altra traccia del disco, "Bitch I'm loca", non è l'unico ospite dell'album: oltre a lui ci sono anche Quavo (in "Future", co-prodotta da Diplo), Swae Lee e Anitta.

"Madame X" sarà disponibile in più versioni con tre copertine diverse: una versione standard, una versione deluxe digital con due bonus track, una versione deluxe international con tre bonus track non ancora annunciate, un doppio vinile, una musicassetta e un box set con all'interno i due cd deluxe, un 45 giri picture disc, una musicassetta, un poster e dei tatuaggi.

Ecco la copertina (chiaramente ispirata alla pittrice messicana Frida Kahlo) e la tracklist del disco:

"Medellín" (con Maluma)"Dark ballet""God control""Future" (con Quavo)"Batuka""Killers who are partying""Crave" (con Swae Lee)"Crazy""Come alive""Extreme occident" (solo nella versione deluxe)"Faz gostoso" (con Anitta)"Bitch I'm loca" (con Maluma)"I don't search I find""Looking for mercy" (solo nella versione deluxe)"I rise"Mercoledì 24 aprile, alle ore 22 (ora italiana), Madonna presenterà in esclusiva il video di "Medellín" durante l'evento globale di MTV "MTV Presents Madonna live & exlusive: 'Medellín' video World premiere". Durante la serata in diretta da Londra Madonna incontrerà il dj inglese Trevor Nelson e i suoi fan per parlare delle influenze presenti nel nuovo album. Anche Maluma parteciperà al programma, seppur in collegamento da Miami. Durante l'evento televisivo, inoltre, Madonna risponderà alle domande che le verranno fatte via satellite anche dai fan in diretta da New York, con ulteriori ospiti e eventi di MTV da Milano e San Paolo.