DJ Adam Sky morto dissanguato per aiutare un'amica

Tragico e fatale incidente per Adam Sky, dj britannico salito alla ribalta nel 1990 con il singolo "Killer", in collaborazione con Seal. Il musicista è morto a Kuta, sull'isola di Bali, dopo un impatto con una porta di vetro, a soli 42 anni. Il dj, in vacanza a Bali, stava correndo in soccorso di un'amica che era caduta dal balcone di una piscina privata e pare si fosse fratturata una gamba, non accorgendosi di una porta di vetro: l'impatto ha mandato in frantumi la porta e i vetri hanno ferito il dj, recidendo un'arteria del braccio e causando così la morte per dissanguamento di Adam Sky.

L'incidente, stando a quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Adam Sky, sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. "Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy", è il messaggio dei familiari del dj.