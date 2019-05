Neil Young annuncia un nuovo libro

Ebbene sì: Neil Young continua a confermare la propria iperattività e voglia di imbarcarsi in progetti sempre nuovi, spesso a una velocità per cui è difficile seguirlo. Ora il cantautore di origine canadese ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro che ha firmato con Phil Baker - CEO dei Neil Young Archives.

Il volume è intitolato "To Feel the Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio" e sarà immesso sul mercato a partire dal prossimo 9 settembre 2019. E' già possibile pre-ordinare il libro.

Neil, annunciando l'uscita tramite il proprio sito-archivio, ha spiegato: "'To Feel the Music' è la cronaca dei miei sforzi per migliorare la qualità audio di ciò che ascoltate. Vi guida in un viaggio che spiega com'era il suono e come viene compromesso dalla tecnologia e dalle case discografiche, perché quella del suono, invece di migliorare col tempo - come le altre tecnologie - è diventate peggiore".

Poi continua: "Il nostro libro parla anche dell'impresa e della storia dietro a Pono; e di come, quando le persone hanno iniziato a desiderare la comodità dello streaming, noi abbiamo sviluppato Xstream, lo streaming in hi-res, il migliore al mondo qualitativamente, come potete sentire nei NYA. Il miglioramento della qualità audio è una delle cose più importanti a cui ci siamo dedicati per decenni e su cui ogni giorno mi concentro. Abbiamo passato un anno a scrivere il libro e credo che lo troverete interessante e informativo".