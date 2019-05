Elisa e Carl Brave insieme per il nuovo singolo 'Vivere tutte le vite', ascoltalo qui

È una versione di "Vivere tutte le vite" diversa rispetto all'originale contenuta in "Diari aperti", l'ultimo album in studio della cantautrice di Monfalcone, quella che Elisa ha voluto incidere insieme a Carl Brave, il rapper trasteverino salito alla ribalta insieme all'ormai ex sodale Franco126 nel 2017 con l'album "Polaroid", già frequentatore dei posti alti delle classifiche grazie a singoli come "Fotografia" (con Francesca Michielin e Fabri Fibra) e "Posso" (con Max Gazzé). Per la nuova versione di "Vivere tutte le vite", che arriva dopo i singoli "Quelli che restano", "Se piovesse il tuo nome" e "Anche fragile", Elisa - che recentemente ha collaborato anche con un altro rapper, Rkomi, con il quale ha inciso il singolo "Blu" - ha chiesto a Carl Brave di scrivere alcuni versi inediti, integrandoli così nel testo del brano, scritto dalla cantautrice friulana insieme a Cheope e a Federica Abbate. Il risultato potete ascoltarlo proprio qui sotto:

Elisa è attualmente impegnata con il tour nei teatri legato a "Diari aperti": partito ufficialmente lo scorso 18 marzo dal Teatro Verdi di Firenze, dopo la data zero a Latisana, il tour terrà impegnata la cantautrice sui palchi fino al prossimo 31 maggio. Tra i prossimi appuntamenti in calendario ci sono anche due nuove date a Roma, dopo quelle dello scorso marzo, in programma il 24 e 25 maggio all'Auditorium Parco della Musica - e non è escluso che per una delle due date, o magari per entrambe, possa far ascoltare dal vivo insieme a Carl Brave la nuova versione di "Vivere tutte le vite".

Proprio a Roma Carl Brave ha chiuso il suo tour teatrale legato a "Notti Brave (After)": la tournée del cantautorapper ripartirà il prossimo 21 giugno da Padova, solo che stavolta Carl Brave non si esibirà nei teatri ma sui palchi delle arene all'aperto.