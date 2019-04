Amanda Palmer e il ‘Brechtian Punk-Cabaret’ dei Dresden Dolls

Con una proposta per nulla scontata e una presenza scenica che va ben oltre la musica, affondando le sue radici nel cabaret e nel teatro brechtiano, i Dresden Dolls, attivi dal 2001, si sono fatti notare tanto per le loro abilità musicali quanto per la loro scelta di coniugare più linguaggi espressivi facendosi portavoce di progetto artistico a tutto tondo. Amanda Palmer, cantante, tastierista e co-autrice del gruppo, classe 1976 – la cantautrice è nata il 30 aprile e spegne oggi 43 candeline – ne è la mente, accompagnata dal batterista Brian Viglione. Insieme i due, che dal 2008 hanno messo fine al progetto Desden Dolls, salvo sporadiche reuniuon, definiscono la loro musica “Brechtian Punk-Cabaret”. E se l’efficacia della formazione del Massachussetts non è messa in discussione, di certo la dimensione più consona a Palmer e Viglione è quella del palcoscenico, dove la fusione tra teatro, spettacolo e musica riesce a esprimersi al meglio. Ecco dunque che per fare gli auguri di un buon compleanno ad Amanda Palmer andiamo a riascoltarci alcune delle canzoni più rappresentative che portano la firma della band di Boston nella loro versione live. Clicca avanti per ascoltarle.