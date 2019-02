“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Gerardo Felisatti

Gerardo Felisatti è tra i sei protagonisti della prima playlist “Fai volare la tua musica” l’iniziativa realizzata in partnership da Alitalia, SIAE e Rockol per promuovere la musica italiana a bordo dei voli del vettore nazionale.

Gerardo Felisatti suona una musica strumentale che definisce “affine al genere della colonna sonora”, come per distinguerla dalla severità della musica classica. Di Rovigo, è un pianista dotatissimo e un musicologo laureatosi magna cum laude presso la Ca’ Foscari di Venezia. Adora il mondo della lirica, si vede più come autore che come compositore.

Relativamente al brano vincitore Felisatti dichiara:

“Nuvole Dolci” è un brano tratto dal mio primo disco che si distingue per un’impronta particolarmente delicata; ho cercato di mettere in musica quel profumo che un viaggio racchiude in sé: raggiungere una destinazione costituisce infatti una scoperta continua, un’occasione speciale per riflettere e assaporare con calma quella bellezza che è attorno a noi.. magari con un pizzico di stupore e meraviglia. L’ho scritto dopo un volo in aereo, affascinato dallo spettacolo che davanti ai miei occhi si è palesato. Mi piace il pensiero che possa tener compagnia a chi lo ascolterà.

Il profilo completo di Gerardo Felisatti è disponibile qui.