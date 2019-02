21 Savage è il nome d’arte che si è dato il rapper e produttore discografico Shayaa Bin Abraham-Joseph nato il 22 ottobre 1992 da madre di origini dominicane.

La sua è una di quelle storie difficili, sin dall'inizio. Una delle sue sei sorelle - ci sono anche quattro fratelli - viene uccisa in una sparatoria tra spacciatori di droga. Alle medie il giovane Shayaa viene espulso da tutte le scuole del suo circondario per possesso di armi da fuoco. Dopo un periodo trascorso in un centro di detenzione giovanile, una volta uscito si affilia a una gang di strada e diventa a tutti gli effetti uno spacciatore.

Nel giorno del suo 21esimo compleanno viene colpito da sei proiettili esplosi da una band rivale. Inizia a rappare e si sceglie come pseudonimo 21 Savage: 21 per via di quanto accadutogli il giorno del compleanno, mentre Savage è preso da un account Instagram.

A novembre 2014 esce “Picky”, il suo primo singolo. Nel 2015 pubblica il primo mixtape “The Slaughter Tape”, seguito qualche mese più tardi da “Slaughter King”. Nel luglio 2016 esce l’EP “Savage Mode”.

Nel luglio 2017 arriva “Issa Album”, il primo album in cui si segnala il singolo “Bank Account”.Qualche mese più tardi, a ottobre, viene pubblicato l’album “Without Warning” firmato insieme a Offset e Metro Boomin’. A fine 2017 collabora al singolo di Post Malone “Rockstar”.Poco prima dello scorso Natale è stato pubblicato l’album “I Am>I Was” che ha raggiunto la prima posizione in classifica. Non sono comunque mancate le polemiche, legate a un presunto antisemitismo innescate dalla canzone “ASMR”. Poi, il 3 febbraio 2019, l’arresto per una questione di passaporto , lui ha cittadinanza britannica e ci sarebbero delle irregolarità.