Il prossimo 24 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood per la cerimonia di assegnazione dei premi Oscar per il cinema si esibiranno sul palco Lady Gaga e Bradley Cooper e proporranno “Shallow, il loro duetto del film in nomination “A Star is Born”.

"Shallow" è una delle cinque nomination nella categoria ‘Best Original Song’. A contendere loro la prestigiosa statuetta: Kendrick Lamar e SZA per "All the Stars" (nel film ‘Black Panther’); David Rawlings e Gillian Welch per "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" (‘The Ballad of Buster Scruggs’); Diane Warren per "I'll Fight" (‘RBG’) e Scott Wittman e Marc Shaiman per "The Place Where Lost Things Go" (‘Mary Poppins Returns’).

Oltre alla cantautrice di New York e Cooper, si esibiranno Jennifer Hudson che canterà "I'll Fight" e Rawlings la Welch che interpreteranno "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings". Ci si augura che anche Lamar e SZA possano essere della partita, ma ad ora non ci sono segnali in quel senso.

La scorsa settimana Lady Gaga e Bradley Cooper hanno cantato "Shallow" insieme per la prima volta dal vivo durante un concerto della pop star a Las Vegas.