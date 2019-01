La musica sarà protagonista, il prossimo 24 febbraio, al Dolby Theatre di Hollywood, in California, quando la Academy assegnerà i premi Oscar per il 2019. Le nomination per la prossima edizione di una delle serate più attese dal mondo dello spettacolo statunitense e non solo - rese note nel pomeriggio di oggi, martedì 22 gennaio - hanno visto due dei film più apprezzati dagli appassionati di musica usciti a fine 2018, il remake di "A Star Is Born" di Bradley Cooper con Lady Gaga e "Bohemian Rhapsody", lungometraggio firmato da Bryan Singer sulla carriera dei Queen, concorrere nella categoria principale dei premi, quella per il "miglior film".

Detto che la concorrenza "extra musicale" nella categoria regina degli Oscar 2019 è più che agguerrita - con "Roma" di Alfonso Cuarón, che ha fatto incetta di nomination, dato da più parti come favorito anche per il premio più importante - che probabilità hanno le due pellicole più apprezzate dai fan di pop e rock di aggidicarsi la statuetta principale? Secondo l'aggregatore di quotazioni britannico Oddschecker, i bookmaker d'oltremanica avrebbero accordato il proprio favore al film con Lady Gaga, dato 4 a 1 contro i 10-17 a uno accordato al lungometraggio sulla band di "Another One Bites the Dust". L'epopea su grande schermo della band britannica potrebbe però prendersi una rivincita nella categoria "miglior attore protagonista", dove sono in corsa sia Bradley Cooper per "A Star Is Born" che Rami Malek, che per "Bohemian Rhapsody" è stato chiamato a vestire i panni del frontman dei Queen Freddie Mercury: gli scommettitori inglesi danno l'attore americano di origini egiziane favorito al titolo - con una quotazione quasi in pareggio - rispetto a Cooper, dato 6 a 1.

Stando alle quotazioni dei bookmaker UK, l'unico a poter scippare a Malek o Cooper la statuetta come miglior attore potrebbe essere Christian Bale, protagonista del film "Vice" appaiato nella quotazione al protagonista di "Bohemian Rhapsody": le altre star in corsa per il titolo - Viggo Mortensen per "Green Book" e Willem Dafoe per "At Eternity's Gate" - sono date a quotazioni che oscillano tra i 18 e i 31 a 1.