Dopo le anticipazioni “Free Yourself” e “MAH”, Tom Rowlands ed Ed Simons hanno infine svelato la data d’uscita della loro prossima prova di studio, “No Geography”, prevista per il 12 aprile 2019. L’annuncio arriva insieme al terzo singolo condiviso dalla band, “Got To Keep On”, da oggi disponibile all’ascolto. Eccolo qui:

“No Geography”, ideale seguito di “Born in the Echoes”, annovera la collaborazione della cantautrice norvegese Aurora - che ha preso parte alla realizzazione del disco tanto come autrice quanto come cantante – e del rapper giapponese Nene, che ha partecipato al pezzo “Eve of Destruction”. A quanto si legge dal comunicato dipanato dallo staff del duo di musica elettronica, i Chemical Brothers hanno creato, per il confezionamento del disco, “uno studio all’interno di uno studio”, raccogliendo in una piccola stanza gli strumenti che avevano usato per registrare il grosso dei primi due album, conservati nella soffitta di Rowlands.

Il duo britannico promuoverà il disco con un tour in partenza il prossimo mese di maggio con le prime due tappe in Messico. I Chemical Brothers si sposteranno poi negli Stati Uniti e, a seguire, in Europa, dove suoneranno per la maggior parte nell’ambito dei festival estivi del Vecchio Continente. Di eventuali tappe in Italia, al momento, dopo quelle della scorsa estate a Bologna, Roma e Milano, ancora non si sa nulla.

Tracklist:

1. Eve Of Destruction

2. Bango

3. No Geography

4. Got To Keep On

5. Gravity Drops

6. The Universe Sent Me

7. We’ve Got To Try

8. Free Yourself

9. MAH

10. Catch Me I’m Falling