"Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio". Coez torna in tour, stavolta nei palasport. Il rapper ha annunciato ai suoi fan, sui social, il primo della serie di concerti che in questo 2019 lo vedranno tornare sui palchi dopo la lunga e fortunata tournée del suo precedente album, "Faccio un casino", in attesa del nuovo. Il tour legato al disco di cui il singolo "È sempre bello" ha rappresentato di fatto la prima anticipazione partirà a maggio dalla sua città, Roma, con una data ospitata dal Palazzo dello Sport: proprio lì dove lo scorso anno Coez festeggiò con due concerti-evento il successo di "Faccio un casino".

"Avevo detto che sarei stato lontano per un po' ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare", scrive Coez. I biglietti per il concerto al Palazzo dello Sport di Roma saranno in vendita dalle ore 11 di domani, 22 gennaio, su TicketOne e su www.esemprebello.com, il sito dedicato al nuovo progetto discografico di Coez. Questi i prezzi:

Parterre in piedi: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

VIP PACK -“E’ sempre bello il vip pack”: € 165,00 + € 6,75 diritti di prevendita

"È sempre bello", il singolo apripista del nuovo album, ha visto Coez tornare a lavorare con Niccolò Contessa, già mente di I Cani e già al suo fianco per alcuni brani del precedente "Faccio un casino".