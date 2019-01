Non accenna a fermarsi la Queen-Mania derivata dal successo di "Bohemian rhapsody", il film sulla carriera della band di "We Will Rock You". E proprio da questa canzone nasce l'ultima iniziativa (promozionale) legata alla pellicola.

Uno dei momenti chiave del film è quello in cui Brian May si inventa il ritmo alla base della canzone. "Stomp stomp clap", pestando i piedi e battendo le mani. La 20th Century Fox ha lanciato un contest, in vista dell'uscita del film in formato fisico (DVD e Blu-Ray) e digitale. Insomma, avete capito: dovete registrare un video in cui fate "Stomp stomp clap", postarlo in rete (l'hashtag è #StompForQueen). La casa di produzione del film, in cambio, farà una donazione al Mercury Phoenix Trust, fondato day Brian May, Roger Taylor dal manager Jim Beach in memoria di Freddie Mercury, per sostenere la lotta all'AIDS.

Questo il video con la nuova versione di "We will rock you", con filmati creati per l'occasione.

Bohemian Rhapsody arriverà, nei paesi anglosassoni, il 22 gennaio in digitale e il 12 febbraio in DVD/Blu-Ray. In Italia invece uscirà a fine marzo

