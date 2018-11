Nel giorno dell'uscita di "Chris Cornell", la prima raccolta postuma del cantautore di Seattle, scomparso nel maggio dello scorso anno, è stato pubblicato in rete il videoclip ufficiale di "When bad does good", il brano inedito contenuto nella raccolta. La clip è stata anticipata negli scorsi giorni da un trailer: ha per protagonista Chris Cornell Jr., figlio del compianto frontman dei Soundgarden, nei panni di un "paper boy" (un ragazzino che consegna i giornali in sella alla sua bicicletta). Potete guardare il video di "When bad does good" proprio qui sotto:

La raccolta "Chris Cornell" è disponibile in due edizioni: una singola con 17 brani e una box deluxe da 4 cd con 64 brani (11 dei quali inediti). Il progetto è stato curato dalla moglie di Cornell, Vicky, per conto della Chris Cornell Estate con Universal Music. "When bad does good" è stato trovato nel suo archivio di registrazioni personali già prodotto, registrato e mixato.