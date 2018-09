"Sono andata a letto con alcune prostitute mentre ero in tour, perché mi sentivo persa e sola": a parlare è Lily Allen, cantautrice londinese salita alla ribalta alla fine degli anni 2000 grazie a singoli come "Not fair" e "Fuck you". Il prossimo 20 settembre la cantautrice pubblicherà un'autobiografia, intitolata "My thoughts exactly", nella quale racconterà - tra le altre cose - come ha attraversato e superato un periodo non troppo felice della sua vita privata (nel 2015 si è separata dal marito). Il tabloid britannico Mail On Sunday ha pubblicato alcune anticipazioni del libro, compreso il racconto delle relazioni con le prostitute, spingendo Lily Allen ad intervenire sui social per raccontare come sono veramente andate le cose.

Stando a quanto raccontato dalla cantautrice, gli incontri con le prostitute sarebbero iniziati nel 2014, durante il tour di "Sheezus" (il suo terzo album in studio), quando il matrimonio con Sam Cooper era probabilmente già in crisi: "Non sono fiera di quello che ho fatto, ma non me ne vergogno", ha scritto Lily Allen su Instagram.

Lily Allen è tornata sulle scene lo scorso giugno, dopo quattro anni di silenzio discografico, con il nuovo album " No shame ".