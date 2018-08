Si sono conclusi ieri notte gli MTV Video Music Awards 2018, la serata di gala istituita dalla nota emittente televisiva musicale che premia i migliori video diffusi nel corso della passata stagione discografica. Qui la lista con tutti i vincitori.

L'evento, che per questa edizione è stato ospitato dal Radio City Music Hall di New York, ha visto tanti artisti esibirsi dal vivo.

Tra i momenti centrali della serata c’è stato il tributo di Madonna alla Regina del Soul Aretha Franklin, scomparsa lo scorso 16 agosto all'età di 76 anni: "Aretha Louise Franklin ha cambiato il corso della mia vita", ha detto Madonna.

Voglio ringraziarti, Aretha, per aver reso più potenti tutti noi. R-E-S-P-E-C-T. Lunga vita alla regina

Qui sotto il video del momento:

#VMAs: The Queen of Pop @Madonna pays tribute to the Queen of Soul, Aretha Franklin: "I want to thank you, Aretha for empowering all of us. R-E-S-P-E-C-T. Long live the queen." pic.twitter.com/ugdxbr48Gz — Hollywood Reporter (@THR) August 21, 2018

Gli Aerosmith hanno chiuso lo show con "Dream On" e "Toys in the Attic" dopo che Post Malone e 21 Savage hanno suonato "Rockstar":

Travis Scott e James Blake hanno unito le forze per “Stop Trying to Be God,” e Travis ha suonato da solo “Stargazing” and “Sicko Mode”:

Jennifer Lopez è salita sul palco degli MTV Video Music Awards di quest'anno, segnando la sua prima esibizione agli VMA dal 2001. Ha iniziato con "Waiting for Tonight", per poi passare a successi come "On the Floor", "I Is not Your Mama", "Love Do not Cost a Thing", "Jenny From the Block" e altro ancora.

Ariana Grande ha cantato "God is a woman". Ha anche portato sua madre, la nonna e la zia sul palco dopo la canzone. Guarda qui sotto.