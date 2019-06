In ricordo di Paolo Limiti, autore e conduttore televisivo. Le sue canzoni – ASCOLTA

Esattamente due anni fa, il 27 giugno del 2017, moriva all'età di 77 anni Paolo Limiti, autore di canzoni e conduttore televisivo.

Aveva debuttato come paroliere grazie a Jula De Palma, che incise la sua "Mille ragazzi fa" nel 1964. Scrisse poi molte canzoni, in particolare per Mina, e nel frattempo collaborò attivamente con Mike Bongiorno, anche come autore del "Rischiatutto". Fu poi autore e conduttore di molte trasmissioni televisive, spesso sull'onda del ricordo e della nostalgia.

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa lo ricordiamo con una selezione delle canzoni da lui firmate. Cliccate sul tasto avanti qui sotto (e buon ascolto).