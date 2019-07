Suzanne Vega, cantautrice dalla scrittura e dalla voce magica

Nata l’11 luglio del 1959 a Sacramento, in California, Suzanne Vega si trasferisce a vivere a New York con la famiglia all’età di due anni. Studia alla High School of Performing Arts e in seguito al Barnard College, fino a quando non inizia a godere di un certo seguito grazie alle sue apparizioni in diversi locali del Greenwich Village. Nel 1984 firma il suo primo contratto discografico e diventa il simbolo della rinascita del cantautorato femminile degl anni '80, scalando anche le classifiche.

La festeggiamo con 10 canzoni, ovviamente a partire da "Luka", il suo più grande successo.