E' tutto pronto a Bellaria-Igea Marina per "Dodi Day", il grande concerto evento che questa sera, venerdì primo giugno, celebrerà il cinquant'anni di carriera da musicista professionista del già chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia (che proprio il primo giugno 2018 compie 67 anni): alla serata gratuita, che avrà luogo sul porto canale della cittadina romagnola, prenderanno parte in veste di ospiti alcuni protagonisti della musica italiana come Marco Masini, Gigi D'Alessio, Il Volo, Enrico Ruggeri, Luca Carbono, Mario Biondi, Maurizio Solieri e il già collega nei Pooh di Battaglia Stefano D'Orazio.

In vista dell'evento il Comune chiuderà al traffico al traffico la zona del porto canale sul lato Igea Marina, in piazzale Capitaneria di Porto e nel tratto compreso tra via Carducci e via Properzio: saranno messi a disposizione del pubblico gratuitamente, oltre che alle aree di sosta ordinarie, il parcheggio allestito presso l’ex Colonia Benelli di via Properzio ed il piazzale sterrato di via dei Saraceni.

"Sono felicissimo per i tuoi cinquant'anni di carriera", ha commentato a Rockol Marco Masini, uno degli ospiti chiamati da Battaglia alla serata evento celebrativa: "Sono passati come se niente fosse, perché tu hai mantenuto una grande personalità , un grande entusiasmo e una grande forza. Da ascoltatore, e non da musicista, ho sempre amato il tuo modo di dare uno suono a quello che stai interpretando attraverso uno strumento meraviglioso [la chitarra, ndr], che adoro, anche se sono un pianista".