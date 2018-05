La gara sullo sfondo, i siparietti comici, le interviste con le star, le carrambate e i momenti "C'è posta per te" in primo piano. Quando manca ormai una puntata alla finale di Amici 2018, che si svolgerà sabato prossimo, 2 giugno, il programma si allontana sempre di più dal talent per avvicinarsi sempre di più allo show, al varietà . Un varietà destinato, ad un pubblico over 60, si direbbe guardando il parterre degli ospiti: Sophia Loren, Christian De Sica, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Carla Fracci. Nomi di massimo rispetto, ma più cari alle nonne e alle zie che ai ragazzini.

Come nelle precedenti puntate, anche nell'ottavo serale alla gara viene concesso relativamente poco spazio. E le esibizioni dei concorrenti sembrano fare quasi da contorno. Al centro ci sono i siparietti comici con protagonisti gli ospiti della puntata (l'immancabile momento lip sync), i momenti "C'è posta per te" in cui i concorrenti del talent riabbracciano parenti che non vedevano da mesi e gli interventi delle star Sophia Loren e Carla Fracci (ma in fondo è giusto così: sono due gigantesse, e come tali vengono accolte dalla padrona di casa).

Non sono mancati problemi tecnici che rischiano di far saltare la diretta: "È saltato il collegamento, non è detto che tutto funzioni", ha detto Maria De Filippi, al rientro di una pausa pubblicitaria piuttosto lunga, "per la felicità dei pubblicitari". Alla fine, però, si è risolto tutto e il programma va avanti fino alla fine, senza interruzioni.

La gara, dunque. Con l'eliminazione di Biondo, Irama è rimasto l'unico concorrente davvero favorito alla vittoria finale. Favoritissimo, verrebbe da dire. Lo stacco con gli altri concorrenti si percepisce, è netto: Irama è praticamente pronto per (ri)debuttare sul mercato. Nel corso dell'ottavo serale ha vinto tutte le sfide contro gli altri concorrenti e alla fine è risultato essere il vincitore della puntata, per la quarta volta (su otto puntate). Riuscirà a sbaragliare la concorrenza degli altri finalisti?