Chi è il vincitore dell'ottava puntata di Amici 2018? Chi è stato eliminato? E chi sono i finalisti della diciassettesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi? Ecco cosa è successo durante la puntata andata in onda su Canale 5 questa sera, domenica 27 maggio.

La puntata è cominciata direttamente con la sfida tra le due squadre: da un lato la squadra bianca, rimasta con soli due concorrenti, i cantanti Irama e Emma; dall'altro la squadra blu, rimasta con tre concorrenti, i cantanti Carmen e Einar e la ballerina Lauren (già vincitrice del circuito danza). I concorrenti delle due squadre si sono sfidati in una serie di prove. A scegliere il vincitore di ciascuna prova, il pubblico da casa attraverso il televoto. La squadra bianca si è aggiudicata quattro prove: Irama, in duetto con Ornella Vanoni su "L'appuntamento", ha avuto la meglio su un'esibizione della ballerina Lauren insieme a Christian De Sica; Emma con "True colors" ha avuto la meglio sul duetto di Einar con Gino Paoli su "Che cosa c'è"; Irama con il suo inedito "Nera" ha battuto Carmen e la sua versione di "Il cielo" di Renato Zero; il duetto di Emma con Annalisa su "Il mondo prima di te" ha avuto la meglio sull'esibizione di Lauren insieme a Elisa e a Carla Fracci. Non è stato rivelato il risultato della quinta prova, che ha visto sfidarsi Irama (con "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin) e Einar (con "Nessuno vuole essere Rubin" di Cesare Cremonini), ma nel corso delle cinque sfide la squadra bianca ha ottenuto complessivamente più voti della squadra blu e ha così vinto la prima delle due gare nelle quali è stata suddivisa la puntata. I concorrenti della squadra blu sono finiti tutti a rischio eliminazione.

La commissione esterna, composta da Elisa, Ermal Meta, Simona Ventura, Giulia Michielini, Marco Bocci e Heather Parisi, è stata chiamata a scegliere chi ammettere direttamente alla seconda fase della puntata tra i due concorrenti della squadra bianca, Irama e Emma: ha scelto Irama, quindi anche Emma è finita a rischio eliminazione. I professori della commissione interna (Giusy Ferreri, Paola Turci, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco per il canto; Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Bill Goodson e Veronica Peparini per la danza) sono stati chiamati a scegliere chi eliminare tra i concorrenti finiti a rischio eliminazione: non ha eliminato nessuno, ma ha scelto di mandare in sfida a eliminazione diretta Einar, che non si è potuto esibire nel corso della seconda gara.

Nella prima sfida della seconda gara Irama con il suo inedito "Un giorno in più" ha avuto la meglio sul duetto di Carmen con Gigi D'Alessio su "Anema e core"; nella seconda sfida Emma con "Say something" ha battuto la ballerina Lauren; nella terza Carmen, dei blu, ha avuto la meglio su Irama e la sua versione di "Io vorrei... Non vorrei... Ma se vuoi..." di Lucio Battisti; nella quarta sfida Irama, con il suo inedito "Voglio solo te", ha battuto la ballerina Lauren, che si è esibita accompagnata da Riki, già vincitore del circuito canto di "Amici" lo scorso anno. I bianchi hanno ottenuto complessivamente più voti dei blu e hanno vinto anche la seconda gara. I concorrenti della squadra blu sono finiti a rischio eliminazione, mentre Irama e Emma si sono giocati la vittoria della puntata nella finalissima a due. Il primo ha cantato il suo inedito "Un ricordo", mentre Emma si è esibita sulle note di "Too good at goodbyes" di Sam Smith. La commissione esterna ha deciso di premiare Irama, vincitore di puntata per la quarta volta. Anche Emma, dunque, è finita a rischio eliminazione.

La fase di eliminazione è stata una sfida a eliminazione diretta tra Einar (blu) e Emma (bianchi). A scegliere chi salvare tra i due e chi eliminare, i membri della commissione interna, ossia i professori del talent: ma la sifda si è conclusa con un pareggio, dunque nessuno dei due ha dovuto lasciare il programma.