Lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ha ospitato questa sera, venerdì 25 maggio, la prova generale del nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi. All'esibizione di questa sera hanno potuto assistere - come da tradizione - solamente gli iscritti al Blasco Fan Club, il fan club ufficiale del rocker di Zocca. Oltre a segnare il debutto in pubblico, accanto a Rossi, del bassista Andrea Torresani (chiamato a sostituire Claudio "il Gallo" Golinelli, colto da un malore all'inizio della settimana), la prova generale ha anche svelato quella che - salvo ulteriori modifiche - sarà la scaletta dei concerti del "VascoNonStop 2018": apertura affidata a "Cosa succede in città" (come anticipato già da Vasco negli scorsi giorni) e chiusura affidata al solito trittico "Vita spericolata/Canzone/Albachiara". In mezzo, canzoni recenti come "Un mondo migliore" e "Come nelle favole" ma anche cavalli di battaglia di Vasco come "C'è chi dice no", "Gli spari sopra", "Rewind", "Vivere", "Sally" e "Siamo solo noi". Ecco, di seguito, la scaletta della prova generale allo Stadio Teghil di Lignano:

"Cosa succede in città"

"Deviazioni"

"'Blasco' Rossi"

"E adesso che tocca a me"

"Come nelle favole"

"Fegato, fegato spappolato"

Medley: "Delusa/T'immagini/Mi piaci perché/Gioca con me/Stasera!/Sono ancora in coma/Rock'n'roll show"

"Vivere non è facile"

"Sono innocente ma..."

"La fine del millennio"

"Ciao (versione strumentale del 1978)"

Interludio 2018

"C'è chi dice no"

"Gli spari sopra"

"Stupido hotel"

"Siamo soli"

"Domenica lunatica"

"Il mondo che vorrei"

"Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città"

"Rewind"

"Un mondo migliore"

"Dillo alla luna/L'una per te/E..."

"Senza parole"

"Vivere"

"Sally"

"Siamo solo noi"

"Vita spericolata"

"Canzone"

"Albachiara"